بايرن ودورتموند يرفضان دوري السوبر





رفض الثنائي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند فكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي مؤكدين ضرورة تنفيذ الإصلاح المخطط لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند أن النادي يرفض يرفض أي مخططات من أجل تأسيس بطولة السوبر الأوروبي والتي يرفضها أيضاً العملاق الألماني الآخر بايرن ميونخ.





وقال فاتسكيه أن إجتماع جمع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الأندية الأوروبية وقرروا تنفيذ الإصلاح المخطط الخاص بدوري أبطال أوروبا مع رفض خطط تأسيس دوري السوبر.