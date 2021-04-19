Advertisements

بايرن ودورتموند يرفضان دوري السوبر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

رفض الثنائي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند فكرة إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي مؤكدين ضرورة تنفيذ الإصلاح المخطط لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند أن النادي يرفض يرفض أي مخططات من أجل تأسيس بطولة السوبر الأوروبي والتي يرفضها أيضاً العملاق الألماني الآخر بايرن ميونخ.

وقال فاتسكيه أن إجتماع جمع أعضاء مجلس إدارة إتحاد الأندية الأوروبية وقرروا تنفيذ الإصلاح المخطط الخاص بدوري أبطال أوروبا مع رفض خطط تأسيس دوري السوبر.

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

فيروس كورونا يضرب النصر السعودي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ ساعتين و 29 دقيقة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ 42 دقيقة

تعرف على أبرز ردود الأفعال على مقترح إنشاء دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ ساعة و 14 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي عقب حسم القمة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ أقل من ساعة

تعرف على إحصائيات أشهر النوادي بدوري أبطال أوروبا قبل قرار الإيقاف

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:52 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

12:34 م

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر