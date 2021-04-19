عاجل.. والد ميسي يثير المخاوف حول بقاء البرغوث في برشلونة





كشفت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية عن وجود تحركات جديدة لخورخي ميسي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي حول مستقبله مع الفريق الكتالوني.





وقالت الصحيفة أن ميسي ينوي الجلوس مع مسؤولي الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة من أجل التفاوض حول تجديد تعاقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.





وقالت الصحيفة إلى أن الإجتماع لن يكون وشيك ولم يتم تحديد موعده حتى الآن خاصةً مع إقتراب نهاية عقد اللاعب.





وأنهت الصحيفة تقريرها إلى أن والد ميسي أكد أن نجله بإمكانه اللعب في المكان الذي يضمن له مشروع رياضي يُمكنه من الحصول على مزيد من الألقاب.