ماجدة خير الله: "مسلسل الطاووس عمل إبداعي محترم يستحق الاهتمام"









كشفت الناقدة الفنية، ماجدة خير الله، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رأيها فيما صدر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن مسلسل "الطاووس".









وعلقت على هذا الأمر قائلة :" طيب شوفوا حجه تانيه، غير الكود الأخلاقي لوقف المسلسل أو محاربته! تابعت كل الحلقات التي عرضت من مسلسل الطاووس، ولم اجد فيه كلمة او مشهد يخدش الحياء".









وأضافت: "عمل تلعب بطولته السيدة سميحة أيوب، وجمال سليمان والموهوبه جدا سهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة من الممثلين الشباب، ولا يجد من يدافع عنه من أدعياء مناصرة الابداع ، ولا النقابات الفنية! وفين الأشاوس بتوع طب نتفرج الاول وبعدين نحكم؟ اين أصواتهم المجلجلة عن حرية الخيال وحق المبدع في العبث في التاريخ! طيب نحن أمام مسلسل اجتماعي عن فتاه غلبانه تتعرض لاغتصاب جماعي، من مجموعة من شباب ينتمون لعائلات ذات سلطة ونفوذ، ولا تجد من يساندها لاستعادة حقها ، وادانة المتهمين! حادث متكرر في ازمنه مختلفه ؟ لكن اللي علي دماغهم بطحه طالبوا بوقف المسلسل لأنه يمس قضية مشابهه متهم فيها بعض أبناء العائلات ذات النفوذ!".









واختتمت حديثها قائلة:" مسلسل الطاووس عمل إبداعي محترم يستحق الاهتمام، عيب عليكوا وعلينا اذا وقفنا ساكتين أمام محاوله لاغتيال عمل فني جاد مثل الطاووس".









وكان المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصد بيان بشأن مسلسل الطاووس" جاء فيه: " قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق فوراً مع المسؤولين عن إنتاج مسلسل "الطاووس"، ومسؤولي القنوات التي تقوم بعرضه، بعد أن تلقى شكاوى عديدة، حول استخدام لغة لا تتفق مع الأكواد التي أصدرها المجلس، وتؤكد على ضرورة إعلاء القيم وعدم المساس بالأسر المصرية أو الحط من شأنها، أو إظهارها في صورة تسيء إليها".









وتابع: "أكد المجلس في بيان صادر عنه أنه ينحاز إلى حرية الفن، وإطلاق طاقات الإبداع والتفرد والقيم الجمالية، ولا يضع قيوداً من أي نوع على تلك المعاني النبيلة، ولكنه يعمل في نفس الوقت على تنقية الأجواء ومنع الصور التي تسيء للفن المصري الأصيل".









وأشار المجلس إلى أن "احترام المشاهدين من أولويات الأعمال الفنية الهادفة، حفاظاً على الهوية وتماسك الأسر والابتعاد عن أي صورة تشوهها، أو تحض على العنف اللفظي والجسدي، وأن تتبنى الأعمال الدرامية محتوى إيجابي يحترم القيم المتعارف عليه".









وأضاف المجلس في بيانه بأن "لجنة رصد الأعمال الدرامية تقوم أولاً بمتابعة ما يتم عرضه من مسلسلات ومراقبة مدى الالتزام بالأكواد الإعلامية، وتتلقى شكاوى المواطنين وكذلك انتقادات النقاد والكتاب والمهتمين بذلك".





كما تصدر "الطاووس" خلال الساعات الماضية ، الترند على تويتر بأكثر من هاشتاغ

#مسلسل_الطاووس_ضد_القيم، وهاشتاغ #ادعم_مسلسل_الطاووس، علماً أن أغلب التغريدات كانت داعمة للمسلسل.









يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



