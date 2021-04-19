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خالد سرحان يحرض دينا فؤاد على العوضي ويشعل احداث "اللي ملوش كبير"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تصاعدت الاحداث الدرامية خلال الحلقة  السادسة من مسلسل "اللي ملوش كبير" وسط العديد من التطورات المثيرة، حيث حرض الفنان خالد سرحان "رفعت" الفنانة دينا فؤاد  " قدرية" على زوجها الفنان أحمد العوضي "سيف الخديوي".


رفعت" أخبر دينا فؤاد أن زوجها يخونها مع ياسمين عبد العزيز "غزل" ويخبئها من زوجها "عابد" في مزرعته وبينهما قصة عشق.


وبنظرات تملاها الشوق تمني " رفعت" ان يتزوج " قدرية" قائلا اليوم اللي مش هتبقي فيه علي ذمة الخديوي ومقضية عديتك هتبقي علي ذمة الدهبي  وخليكي أسعد واحدة في العالم.


ويذكر ان دينا فؤاد قد صرحت سابقا بان نجاح مسلسل اللي مالوش كبير  مضمون لأنه تم بصدق وبأدق تفاصيل كما أن كل النجوم على رأسهم نجمة العمل المتميزة فى السينما والتلفزيون ياسمين عبد العزيز قدموا أدوارهم ببراعة شديدة، اضافة الى أن النص جذاب جدًا والأحداث مثيرة ومتلاحقة وغير متوقعة،ومع عرض كل حلقة يتفاجأ الجمهور بتغيير نمط الأحداث.


وعن شخصية " قدرية " باحداث مسلسل " اللي مالوش كبير" هى فتاة بنت بلد، بسيطة متزوجة من "سيف الخديوى" يجسده النجم أحمد العوضى، ولديهما أبناء، وهى دائما تحب زوجها و"تحابى عليه" وتخشى على أولادها وعلى بيتها، ومع تطور الأحداث تحدث مفاجآت كثيرة للشخصية تضعها فى منافسة شرسة سيتفاجأ بها الجمهور، واعتبر هذه الشخصية نقلةفى مشوارى، والحمد لله فقد تلقيت ردود فعل واسعة على عرض الحلقات الأولى.


واضافت انى أحب التمرد على أدوارى السابقة وتقديم أدوار مركبة لم يتم تقديمها من قبل مطلقًا، لذلك وافقت على تقديم "قدرية" خصوصا وأن السيناريو مكتوب بحرفية عالية جدًا وصاغه ببراعةالكاتب والسيناريست عمرو محمود يس.

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