قناة مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي





تقام اليوم الأثنين مواجهة ليفربول ضد ليدز يونايتد والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.





ويسعى ليفربول في تلك المواجهة إلى التغلب على الخروج الأوروبي بعد الخسارة من ريال مدريد الاسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع اللقائين.





تُنقل مواجهة الريدز عبر قناة مكسبي الفضائية على القمر الصناعي نايل سات عبر التردد 11411 مع إستقطاب أفقي ومعدل ترميز 27500.