بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الكنائس بعيد القيامة

هنأ صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، الكنائس الكاثوليكية المحتفلة بعيد القيامة المجيد.

وجاء بنص التهنئة:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالإصالة عن نفسي، نهنئ الكنائس الكاثوليكية المحتفلة بعيد القيامة المجيد، اليوم الأحد الموافق الرابع من شهر إبريل الجاري، ونخص بالتهنئة قداسة البابا فرنسيس، وأبنائنا من كنيسة الارمن الكاثوليك بمصر، ممثلة في سيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، ونصلي إلى الرب أن تكون هذه المناسبة، مليئة بالنعمة والبركة لكل أبناء الكنيسة".

