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مباحثات مصرية كندية فى مجالات البترول والغاز والتعدين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:47 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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 استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لويس دوما السفير الكندى فى القاهرة والذى تسلم مهام عمله مؤخراً حيث تم بحث الاجراءات التى يتم تنفيذها حالياً لتطوير والانطلاق بمنظومة التعدين فى مصر فى ظل النتائج المتميزة لمزايدة الذهب العالمية الأخيرة ، كما تم استعراض مستجدات أنشطة الشركات الكندية العاملة فى مجالات البترول والغاز والتعدين والبتروكيماويات فى مصر.

وأكد الملا خلال اللقاء أنه قد تم طرح مزايدتين عالميتين للذهب والمعادن فى ظل الاقبال الغير مسبوق الذى شهدته مزايدة الذهب الأخيرة ، مؤكداً أن الإصلاحات التشريعية كانت الخطوة الأولى فى جهود تطوير وتحديث قطاع التعدين وأن العمل لا يزال مستمراً فى الإصلاحات الهيكلية ووضع استراتيجيات للتعامل مع منظومات التنقيب عن المعادن الأخرى ، بالإضافة إلى الاستمرار فى برامج تدريب وتأهيل وصقل مهارات العاملين بقطاع الثروة المعدنية ، فضلاً عن جهود توفير البيانات الجيولوجية للثروات التعدينية عبر المنصات الرقمية ، بهدف زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية فى الناتج القومى الإجمالى وتعظيم القيمة المضافة من ثروات مصر التعدينية
وأكد الملا أن قطاع البترول يتطلع للاستفادة من الخبرات الفنية المتميزة التى تمتلكها المؤسسات والشركات الكندية فى مجال التعدين والثروة المعدنية.

ومن جانبه أشاد السفير الكندى بما تحققه مصر حالياً من تطور ونجاحات فى جميع المجالات وخاصة مجالات البترول والغاز والتعدين ، مؤكداً أن مصر كانت وستظل دولة محورية فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأن العديد من الشركات الكندية تُثمن الفرص الاستثمارية فى مصر وتبدى اهتماما بالتوسع في استثماراتها بقطاع التعدين المصرى مشيرا الى فوز عدة شركات كندية بمناطق للبحث عن الذهب في مصر في احدث مزايدة عالمية تم اعلان نتائجها ، وان اقبال هذه الشركات يأتي فى ظل تحسن مناخ الاستثمار في مصر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

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