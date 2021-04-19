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رقم تاريخي يتحقق لأول مرة في الدوري الإيطالي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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قالت شبكة أوبتا الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن هناك خمسة فرق تمكنت من جمع 60 نقطة أو أكثر وذلك خلال الجولات الـ21 التي أقيمت من الدوري الإيطالي حتى الآن.

وقالت الشبكة أن هذا الأمر يعتبر فريد من نوعه ولم يحدث قبل ذلك وتحقيقه الموسم الجاري يعتبر المرة الأولى في تاريخ الكالتشيو.

وتابع التقرير إلى أن إنتر ميلان يواصل تصدره لجدول ترتيب الكالتشيو على الرغم من التعادل مع نابولي بنتيجة هدف لكل فريق لحساب مباريات الجولة الحادية والثلاثين برصيد 75 نقطة.

في المقابل يحتل الميلان المركز الثاني برصيد 66 نقطة وأتالانتا في المركز الثالث برصيد 64 نقطة واليوفي في المركز الرابع برصيد 62 نقطة ويحل نابولي في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.

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