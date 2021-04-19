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من خلال الاحصائيات.. مسلسل النمر ضمن 5 مسلسلات في الأكثر بحثا على "جوجل"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:17 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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بعد الأداء المميز الذى ظهر به الفنان محمد إمام في مسلسل النمر، أظهر بيانات جوجل تصدر مسلسل النمر، محافظات بني سويف وأسيوط وكفر الشيخ والمنيا والجيزة، في الأكثر بحثًا على مسلسل النمر الذي يُعرض في شهر رمضان على مستوى جمهورية مصر العربية، وشهد انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عنه حتى عرضت 6 حلقات منه حتى الآن.  


ولم يقف النجاح على ذلك ولكن تصدر موقع البحث جوجل، وأيضًا تصدر فيديو من الحلقة الثالثة تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحسب “جوجل تريند” فإن مسلسل النمر تفوق بصورة كبيرة عن العديد من مسلسلات رمضان.


يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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