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فيروس كورونا يضرب النصر السعودي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ضربة موجعة بعد أظهرت الفحوصات الطبية إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا

وقالت المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أن بعثة الفريق خضعت إلى فحص جديد يوم أمس الأحد وظهرت نتيجة المسحات الطبية إيجابية لثلاثة لاعبين وهم برادلي جونز وعبدالعزيز العلاوي وأسامة الخلف.

وعقب إصابات اليوم يكون العدد قد إرتفع إلى خمسة في الفريق بعد ثبوت إصابة عبد الرحمن العبيد وفراس البريكان خلال الأيام الماضية.

ومن المُنتظر ان يتم إستبعاد اللاعبين المصابين من البطولة وفق النظام المعمول به فيما يخص فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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