مزايا ومواصفات سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 الرياضية

سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 .. تتجه غالبية شركات العالم المتخصصة في مجال صناعة السيارات إلى السيارات الكهربائية وهو الاتجاه القوي والبديل للسيارات التي تعمل بالوقود.





وازحات شركة كيا الكورية الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة EV6 بعدما أعلنت في أكثر من مرة عن قرب الانتهاء منها.









ونرصد لمتابعينا عبر بوابة الفجر الإلكترونية مزايا ومواصفات سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 صاحبة الأداء الرياضي في السطور التالية:





يمتاز تصميم سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 بأنه الأحداث لدى الشركة وهو وفق سياسة "المتضادات المتحدة"، ويدمج مجموعات متناقضة من العناصر الحادة والأشكال النحتية في تصميمها.









كما يتسم تصميم سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 الخارجي بالأناقة مع شبك أمامي نحيلة محاط بمصابيح أمامية مميزة، ويحمل الصدام عناصر أيروديناميكية ومداخل هواء رياضية.





ويتميز جانب سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 بالبساطة وتصميم السقف العائم، وتأتي السيارة بقاعدة بطول إجمالي 184.3 إنش وعرض 74 إنش وارتفاع 61 إنش، أما قاعدة العجلات فتأتي بطول 114.2 إنش بفارق 3.4 إنش إضافية عن شقيقتها كيا سورينتو.









وحصلت سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 بشأن تصميمها الداخلي على نظام معلوماتي ترفهي مزود بنظام كيا كونتاكت تسمح بالحصول على الترقيات عبر الهواء وبالوصول للخدمات الرقمية في الوقت الفعلي، وتميز الكونسول الوسطي بتصميمه الرياضي البسيط وحصلت السيارة على مقاعد خفيفة الوزن وأقمشة معادة التدوير بالإضافة لنظام ميريديان الصوتي من 14 سماعة.





وزودت سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 بأنظمة الأمان ومساعدة السائق حيث نظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومساعد الخروج الآمن من المسار، ومساعد الركن الذكي عن بُعد، ومساعد القيادة على الطريق السريع من الجيل الثاني، مع دعم تغيير المسار بنقرة بسيطة على المؤشر.





وتعمل سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 بمحركات كهربائية، حيث حصلت على حزمة بطاريات سعة 58 كيلوواط-الساعة للفئات الأساسية، وينتج المحرك المثبت بالمحور الخلفي 168 حصان و350 نيوتن- متر، بينما توفر الفئة ذات الدفع الكلي 232 حصان و605 نيوتن-متر كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س في 6.2 ثانية.





وتوجد عدة فئات من سيارة كيا الكهربائية الجديدة EV6 وتتوفر الفئة العليا منها بحزمة بطاريات أكبر سعة 77.6 كيلوواط-ساعة مع نظام دفع كلي ينتج 577 حصان و740 نيوتن-متر كافية لتحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.2 ثانية كافية لمنافسة بورش تايكان 4S التي تستغرق 3.5 ثانية لتحقيق نفس التسارع.











