توريد 18جهاز تعقيم و9 أجهزة كيمياء الدم لـ 9 وحدات صحية بالدقهلية

تسلمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية 18جهاز تعقيم الماني و9 اجهزة كيمياء الدم ل 9 وحدات صحية بالرعاية الاساسية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 4 مليون جنيه من وزارة الصحة.



تقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالشكر والتقدير لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لدعمها الدائم لصحة الدقهلية.



وأشار وكيل صحة الدقهلية الى انه تم توريد 18جهاز تعقيم الماني و9 اجهزة كيمياء الدم ل 9 وحدات صحية بالرعاية الاساسية بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 4 مليون جنيه من وزارة الصحة.



الجدير بالذكر ان الوحدات التى تم التوريد لها هي ابو داوود العنب مركز اجا، صهرجت الصغرى مركز اجا، اخطاب مركز اجا، شاوة مركز المنصورة، الربيعه مركز دكرنس، مبارك مركز محلة دمنه، عزبة طلعت مركز بني عبيد، بلقاس خامس مركز بلقاس، دملاش مركز بلقاس.



كما أوضح وكيل صحة الدقهلية ان هذه الوحدات جارى تجهيزها ضمن المرحلة الأولى لتجهيز الوحدات الصحية بالدقهلية بقيمة تقديرية تبلغ ثلاثين مليون جنيه.