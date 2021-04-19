لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك لضم صفقة موسيماني

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك لضم صفقة موسيماني
يبحث مسؤولو الأهلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.
الأهلي يتحرك لضم جاستن سيرينو
كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن تطور جديد بشأن
مفاوضات مسؤولي الأهلي لضم المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز
في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت التقارير أن مسؤولي الأهلي لم يفقدوا الأمل
في الحصول على خدمات المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب
إفريقي في الميركاتو الصيفي المقبل.
وتابعت التقارير أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو
موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أكد على رغبته في
ضم جاستن سيرينو في الميركاتو المقبل.
وأتمت التقارير موضحة أن مسؤولي صن داونز الجنوب
إفريقي قد يوافقوا على تخفيض مطالبهم المالية للتخلي عن سيرينو جناح الفريق
الجنوب إفريقي، والذي يرغب في الرحيل عن الأصفر في الصيف.