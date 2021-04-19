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لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك لضم صفقة موسيماني

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو الأهلي تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الكروي الجديد بناءا على رغبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

 

الأهلي يتحرك لضم جاستن سيرينو

 

كشفت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن تطور جديد بشأن مفاوضات مسؤولي الأهلي لضم المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأوضحت التقارير أن مسؤولي الأهلي لم يفقدوا الأمل في الحصول على خدمات المهاجم الأوروغواياني جاستن سيرينو جناح صن داونز الجنوب إفريقي في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وتابعت التقارير أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أكد على رغبته في ضم جاستن سيرينو في الميركاتو المقبل.

 

وأتمت التقارير موضحة أن مسؤولي صن داونز الجنوب إفريقي قد يوافقوا على تخفيض مطالبهم المالية للتخلي عن سيرينو جناح الفريق الجنوب إفريقي، والذي يرغب في الرحيل عن الأصفر في الصيف.

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