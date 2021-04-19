رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

وخسر نادي الزمالك أمام نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





حيث أكد المصدر، أن لاعبو الزمالك لم يقدموا المستوى المطلوب، وتعرضوا لهزيمة على يد الأهلى للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وأشار المصدر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيتخذ قرارًا على الفور بتوقيع عقوبات قاسية على لاعبي القلعة البيضاء عقب الخسارة من الأهلي.







وأوضح المصدر، أن هناك حالة من الحزن على مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد هزيمة الفريق من الأهلي، خاصة بعد تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المسئولية الفنية للفريق.