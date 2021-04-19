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رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي
الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:33 م
محمد الدمتناوي
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أنه سوف يتم توقيع عقوبات قاسية على لاعبي الفريق الأبيض عقب الخسارة من الأهلي في الدوري المصري الممتاز.
وخسر نادي الزمالك أمام نظيره الأهلي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
حيث أكد المصدر، أن لاعبو الزمالك لم يقدموا المستوى المطلوب، وتعرضوا لهزيمة على يد الأهلى للمرة الثانية على التوالي بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأشار المصدر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك سيتخذ قرارًا على الفور بتوقيع عقوبات قاسية على لاعبي القلعة البيضاء عقب الخسارة من الأهلي.
وأوضح المصدر، أن هناك حالة من الحزن على مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد هزيمة الفريق من الأهلي، خاصة بعد تولي الفرنسي باتريس كارتيرون المسئولية الفنية للفريق.
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