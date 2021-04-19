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البابا تواضروس يتقدم بالتعازي فى رحيل كاهن من إيبارشية طهطا وجهينة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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رقد في الرب اليوم الأب المبارك القس يعقوب بنيامين كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية عنيبس مركز جهينة التابعة لإيبارشية طهطا وجهينة، عن عمر تجاوز ٥٥ سنة، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٢١ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٢٩ أغسطس ١٩٦٥ وسيم كاهنًا بيد نيافة الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية في ١٧ أكتوبر ١٩٩٩.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القس يعقوب بنيامين، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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