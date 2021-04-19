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تعرف علي ضيف حلقه اليوم في "خمس نجوم"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:38 م
بوابة الفجر
ايه عبد العزيز
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تحل الفنانه نيكول سابا ضيفه الحلقة السابعه من برنامج" خمس نجوم" الذي يعرض حصريا علي قناه "mbc" مصر في تمام الساعه التاسعه مساءًا.


ويقوم المقلب في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين حيث تم فيه عمل المقلب بأسلوب كوميدي غير مسبوق.


الجدير بالذكر أن الفنانه نيكول سابا قد أعلنت علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعافيها من فيروس كورونا.


نشرت الفنانه نيكول سابا منشورا وعلقت عليه:" الحمدلله، خلقت من جديد ".

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