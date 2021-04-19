Advertisements
تعرف علي ضيف حلقه اليوم في "خمس نجوم"
الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:38 م
ايه عبد العزيز
Advertisements
تحل الفنانه نيكول سابا ضيفه الحلقة السابعه من برنامج" خمس نجوم" الذي يعرض حصريا علي قناه "mbc" مصر في تمام الساعه التاسعه مساءًا.
ويقوم المقلب في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين حيث تم فيه عمل المقلب بأسلوب كوميدي غير مسبوق.
الجدير بالذكر أن الفنانه نيكول سابا قد أعلنت علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعافيها من فيروس كورونا.
نشرت الفنانه نيكول سابا منشورا وعلقت عليه:" الحمدلله، خلقت من جديد ".
ويقوم المقلب في كل حلقه علي استدراج الضيف إلي مكان معين حيث تم فيه عمل المقلب بأسلوب كوميدي غير مسبوق.
الجدير بالذكر أن الفنانه نيكول سابا قد أعلنت علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" تعافيها من فيروس كورونا.
نشرت الفنانه نيكول سابا منشورا وعلقت عليه:" الحمدلله، خلقت من جديد ".
Advertisements