خطة بث منافسات دوري السوبر الأوروبي

أشارت تقارير صحافية، إلى طريقة بث منافسات بطولة دوري السوبر الأوروبي، والتي تم الإعلان عن إقامتها رسمياً أمس الأحد، برئاسة فلورنتينو بيريز، وبمشاركة 12 نادياً.

قالت صحيفة الغارديان البريطانية: "الأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، سيكون لها الحق في عرض 4 مباريات في الموسم على منصاتها الخاصة".

وأضافت: "سيتم تقاسم الدخل الآخر: 32.5٪ بين المؤسسين الـ15 و32.5٪ أخرى بين جميع الأندية الـ20، و20٪ كجوائز مالية اعتماداً على مراكزها، و15٪ الأخيرة كحصة تجارية تعتمد على الأداء.

وفيما يخص الجوائز المالية للأندية المشاركة في بطولة "السوبر ليغ"، ستكون الأندية المشاركة قادرة على إنفاق 55٪ كحد أقصى من الإيرادات على الأجور والصفقات الجديدة، تحت إشراف "مجموعة الاستدامة المالية".

وأكدت تقارير صحيفة أن البنك الأمريكي JP Morgan، هو الممول الرسمي لبطولة دوري السوبر الاوروبي.