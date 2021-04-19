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عودة الحركة بعبور أول قطار اتجاه القاهرة بعد رفع آثار حادث طوخ

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:40 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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شهدت منطقة حادث قطار طوخ، عصر الإثنين، عودة حركة القطارات من محطة بنها إلى محطة القاهرة بعد توقفها، نتيجة أعمال الإحلال والتجديد لقضبان الحادث المتضررة.

وأوضح مصدر بالسكة الحديد ل"الفجر"، أن القطارات المتجة من بنها إلى القاهرة مرورا بمنطقة الحادث تسير على سرعة ٣٠ كم في الساعة، بشرط أن يتوقف القطار ببرج سندنهور ولا يتحرك إلا بعد تلقي التعلمات بالتحرك والسرعة المحددة.

وفي صباح اليوم تواجد وزير النقل، المهندس كامل الوزير، بين العامل والهندسين بموقع حادث قطار طوخ، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد لقضبان حادث قطار طوخ ويرافقة محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان.

وشدد الوزير على العاملين والهندسين بضرورة توخي الحذر والدقة في أعمال الإحلال التجديد، حفاظا على أرواح وسلامة الركاب من أي ضرر.

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