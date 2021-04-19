مدير مستشفى بنها الجامعي يكشف الحالة الصحية لمصابي قطار طوخ

قال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعي، إن هناك 37 مصابًا بحادث قطار طوخ خرجوا من مستشفى بنها بعد تحسن حالتهم.





وأضاف "الدخاخني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أنه فور وقوع الحادث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى بالطوارئ والعمليات وبنك الدم، وتم استيعاب جميع الحالات القادمة والتعامل معها، وتم تجهيز العمليات الحالات التي بحاجة لعمليات، والحالات التي تحتاج للعناية تم وضعها بغرف العناية، والحالات البسيطة تم عمل إسعافات أولية لها، ويتبقى 28 حالة لاستكمال العلاج الجراحي والطبي.



