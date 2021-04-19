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صاحبة صينية إفطار موقع حادث قطار طوخ: "أنا عايزة الأجر من ربنا"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت هنية طه، صاحبة صورة صينية إفطار موقع حادث قطار طوخ، إن زوجها يعمل في الشرقية ولم يكن متواجد بالمنزل، ولكنها قررت الذهاب بصينية الإفطار لإفطار الصائمين المتواجدين بموقع الحادث قبل إفطار أبناءها.

وأضافت "هنية"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن المتواجدين كانوا مبسوطين بها جدًا، معقبة: "كنت عايزة أي حد يفطر وربنا كرمني برجل إسعاف قال لي تعالى يا حجة وقعدوا حول الصينية وكنت فرحانة أنهم بياكلوا أكلي".

وأكدت، أن جميع أهالي الكفر كانوا يقوموا بنقل المياه لإفطار الصائمين، معقبة على انتشار صورتها عبر مواقع التواصل، قائلة: "كنت بصلي التراويح مع جماعة قرايبنا ولقيت واحدة بتقولي صورتك على النت"، لافتة إلى أنها عندما عادت للمنزل أبلغتها ابنتها أن صورتها انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل، متابعة: "أنا شايفة أن الموضوع مش مستاهل أنا عايزة الأجر من ربنا مش عايزة أجر من حد"، مشددة على أن أهالي الكفر دائمًا ما يخرجوا لتقديم أي دعم في أي حادث أو موقف.

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