استعدادا لموجة كورونا الثالثة.. 13 خطوة لمكافحة العدوى خلال فترة العزل المنزلي

تكثف الدولة المصرية استعداداتها لمواجهة موجة ثالثة محتملة من جائحة كورونا، التى ظهرت فى مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضى، ثم سرعان ما تفشت فى بقية دول العالم، مخلفة ما يقرب من 141 مليون حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين حالة وفاة.



ومع الارتفاع التدريجى الذى تشهده مصر فى أعداد المصابين بالفيروس، والذى يبدوا فى إحصائيات وزارة الصحة والسكان اليومية، تكثف الوزارة استعداداتها للموجة الثالثة، من خلال الإبقاء على جميع المستشفيات فى حالة استعداد كامل للتعامل مع الجائحة، وعلاج المصابين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وبروتوكولات العلاج التى سبق غقرارها لعلاج كورونا، بالإضافة إلى تكثيف العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لرعاية مرضى كورونا في العزل المنزلى، ممن تقرر عزلهم منزليا وليس فى المستشفيات المخصصة للعزل.



وإلى جانب ما تقوم به وزارة الصحة والسكا من جهود على الأرض، للتصدى لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس، تقوم الوزارة أيضا بدورها فى توعية المواطنين بمخاطر الفيروس، وكيفية تجنب الإصابة، ومكافحة العدوى.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" إرشادات وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى داخل المنزل، أثناء فترة العزل المنزلى:



- المواظبة على نظافة الأيدى وغسلها باستمرار بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول.



- تجنب ملامسة الأنف والعينين والفم بأيدى غير نظيفة.



- الموظبة على تنظيف وتطهير الأسطح المشتركة، مثل مقابض الأبواب والتليفون الأرضى والطاولات والكمبيوتر والحمام.



- عدم مشاركة الأدوات الشخصية مثل الأطباق والأكواب والمناشف والمفارش مع أشخاص آخرين فى المنزل.



- عدم استقبال أى زيارات خلال فترة العزل المنزلى.



- يجب ألا يغادر المريض غرفة العزل إلا لدخول الحمام.



- الحرص على تهوية غرفة العزل جيدا.



- يقوم شخص فى المنزل من الأصحاء غير المسنين بتلبية طلبات المريض، وتقديم الطعام دون الدخول إلى الغرفة.



- قبل فتح باب الغرفة لأى سبب، يقوم المريض بغسل يديه بالماء والصابون فى حال وجود حمام خاص بالغرفة أو تطهيرها بالكحول فى حال عدم وجود حمام، وارتداء الكمامة قبل فتح الباب.



- تغيير الكمامة بشكل دورى أو عند تلفها أو ابتلالها.



- لا داعى لارتداء الكمامة عندما يكون المريض وحده فى غرفة العزل.



- عند السعال والعطس، يجب تغطية الفم والأنف بمنديل أو بالكوع، والتخلص من المناديل فى سلة المهملات، وغسل اليدين فورا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو تطهيرهما بالكحول.



- التخلص من الكمامات والمناديل التى يستخدمها المريض فى كيس مخصص داخل غرفة العزل، ويقوم المريض بغلقه ورشه من الخارج بالمطهر قبل إخراجه من الغرفة.





إحصائيات كورونا فى مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 163479.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، فى بيان، أنه تم تسجيل 850 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تجريها الوزارة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 44 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 216334 شخصا، من بينهم 163479 حالة تم شفاؤها، و12738 حالة وفاة.

