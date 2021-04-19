موعد مباراة برشلونة القادمة فى الدورى الإسباني

وتقام مباراة برشلونة وخيتافي ضمن مباريات الجولة ال 31 من الليجا الإسبانية يوم الخميس فى تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.



