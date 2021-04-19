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موعد مباراة برشلونة القادمة فى الدورى الإسباني
الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:51 م
محمد جمال
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يستضيف فريق برشلونة نظيره خيتافي ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإسباني الليجا يوم الخميس 22 إبريل فى لقاء قوي بين الفريقين.
وتقام مباراة برشلونة وخيتافي ضمن مباريات الجولة ال 31 من الليجا الإسبانية يوم الخميس فى تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
وكان برشلونة حقق الفوز على فريق أتليتك بيلباو فى نهائى كأس ملك إسبانيا برباعية دون رد ليحقق اللقب.
ويذكر أن برشلونة فى المركز الثالث برصيد 65 نقطة بينما خيتافي فى المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة.
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