"تفكيكها إلى 10 أجزاء".. تعرف على طريقة نقل مقصورة توت عنخ آمون للمتحف الكبير

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن نقل مقصورة الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري في التحرير للمتحف الكبير لم تكن بالعملية البسيطة.



جاء ذلك تعليقًا على استقبال المتحف المصري الكبير للمقصورة الثالثة للملك الذهبي قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك تمهيدا لعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المخصصة لكنوزه.



وأضاف أن عملية نقل المقصورة تمت طبقًا للأسس والمعايير العلمية الدقيقة حيث تم فك المقصورة إلى 10 أجزاء بنفس تكنيك الصناعة الذي استخدمه المصري القديم، ثم تغليف كل جزء على حدة داخل صندوق داخلي وآخر خارجي باستخدام مواد خالية من الحموضة.



وأشار إلى أن فريق العمل من المتحف المصري الكبير ومتحف التحرير سوف يقوم بتجميع المقصورة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة داخل الفاترينة المخصصة لها داخل قاعات كنوز الملك الشاب.



وقد ذلك جاء بعد حوالي شهر من وصول المقصورة الرابعة والصغرى للملك توت عنخ آمون وتثبيتها بفاترينة العرض المخصصة لها بقاعات كنوز الملك الشاب بالمتحف المصري الكبير.



والمقصورة مصنوعة من الخشب المذهب، وقد تم العثور عليها ضمن مقتنيات الملك بمقبرته بالبر الغربي بالأقصر؛ والتي تم الكشف عنها في نوفمبر 1922، ثم تم نقلها مع باقي القطع إلى المتحف المصري بالتحرير حيث تم عرضها.