Advertisements

"تفكيكها إلى 10 أجزاء".. تعرف على طريقة نقل مقصورة توت عنخ آمون للمتحف الكبير

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن نقل مقصورة الملك توت عنخ آمون من المتحف المصري في التحرير للمتحف الكبير لم تكن بالعملية البسيطة.

جاء ذلك تعليقًا على استقبال المتحف المصري الكبير للمقصورة الثالثة للملك الذهبي قادمة من المتحف المصري بالتحرير، وذلك تمهيدا لعرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي بالقاعات المخصصة لكنوزه.

وأضاف أن عملية نقل المقصورة تمت طبقًا للأسس والمعايير العلمية الدقيقة حيث تم فك المقصورة إلى 10 أجزاء بنفس تكنيك الصناعة الذي استخدمه المصري القديم، ثم تغليف كل جزء على حدة داخل صندوق داخلي وآخر خارجي باستخدام مواد خالية من الحموضة.

وأشار إلى أن فريق العمل من المتحف المصري الكبير ومتحف التحرير سوف يقوم بتجميع المقصورة مرة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة داخل الفاترينة المخصصة لها داخل قاعات كنوز الملك الشاب.

وقد ذلك جاء بعد حوالي شهر من وصول المقصورة الرابعة والصغرى للملك توت عنخ آمون وتثبيتها بفاترينة العرض المخصصة لها بقاعات كنوز الملك الشاب بالمتحف المصري الكبير.

والمقصورة مصنوعة من الخشب المذهب، وقد تم العثور عليها ضمن مقتنيات الملك بمقبرته بالبر الغربي بالأقصر؛ والتي تم الكشف عنها في نوفمبر 1922، ثم تم نقلها مع باقي القطع إلى المتحف المصري بالتحرير حيث تم عرضها.

أخبار تهمك

فيروس كورونا يضرب النصر السعودي

منذ أقل من ساعة

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ 40 دقيقة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يتحرك لضم صفقة موسيماني

منذ 38 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ ساعة و 21 دقيقة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ 14 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ ساعة و 11 دقيقة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ أقل من ساعتين

رسميا.. برشلونة يصدر بيانا ناريا بشأن دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 8 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:52 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

12:34 م

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

04:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر