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علاء زلزلى يطل على جماهيره ببرنامج مسابقات في رمضان

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:51 م
بوابة الفجر
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اختار النجم اللبناني علاء زلزلي، قضاء شهر رمضان المبارك في العاصمة السورية "دمشق"، من خلال تقديم برنامج مسابقات مشتق من اسمه  "زلزال الكاش" على قناة "سما" الفضائية.

يعتمد البرنامج، الذي يذاع يوميًا خلال شهر رمضان، الساعه الثامنه مساءً بتوقيت مصر على اتصالات المشاهدين، وعلى المتسابق الإجابة خلال وقت محدد على أسئلة زلزلي، ليكسب مبلغًا من المال يحصل عليه في حال الإجابة الصحيحة.

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