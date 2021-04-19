شريف خيرالله: محمد رمضان وحمو بيكا.. نسخة متطورة من فن عبدالحليم حافظ وأحمد زكي (حوار)

*قمت ببيع جميع ممتلاكتي واصبحت على الحديدة وغارق في الديون من اجل الانفاق على أسرتي





*خمس سنين لم يعرض علي اعمالًا وتفاجئت بدخول وجوه جديدة عالم الفن بالوسطة.





*العمل ليس عيبًا وبالأخص عندما أصبحت على الحديدة بالمعنى الحرفي.





*رفضت إقامة ورش تمثيل لعدم المتاجرة بطموح الشباب





*محمد رمضان موهبة غير قابلة للناقش.. ونجاحه مصدر إزعاج للكثير من جيله.

في البداية حدثنا عن منشور الذي اثار جدلًا واسعها داخل الوسط الفني والسبب وراء ما قيل؟

هل من الممكن أن تعمل كسائق تاكسي كما ذكرت؟

كيف كنت تنفق طوال الخمس السنوات الماضية وكيف كان يسير يومك؟



ويومي يسير في هدوء وفراغ تام، استيقظ صباحًا وأقوم بالتصفح عبر السوشيال ميديا، على أمل أن يتواصل معي أحد ويعرض علي أعمالًا، واستمر الوضع إلى وقتنا هذا.





من الفنان الذي حاول دعمك خلال الفترة الماضية؟



محمود حميدة من فتره كلمني على عمل، وبعدين حصل خلاف بيني وبين الشركة المنتجة، فكلمته قالي مش عارف اقولك ايه بس الحكايه إننا واقفين جنب الناس دي، وانا اجري بسيط وبرضى بقليلي ومش بالملاين كغيري.







استخدمت السوشيال كمنصة لتوصيل صوتك.. فما رأيك في استخدام الفنانين لها وطرق استغلالها؟





للاسف المجتمع بشكل عام يهتم بالمواقف الشخصية والمظاهر أكثر من عرض الحالات الفنية، فهناك بعض الفنانات تقصد إثارة الجدل بحديث يخالف العادات والتقاليد الذي تربينا عليها، وكل هذا من أجل أن تكون "تريند"، وإتاحة فرص للعمل، والحمدلله أنني لم ألجئ لهذا الأسلوب، وليس لدي الجرائة على الخروج بتصاريح تحتوي على اللفاظ خارجة، فضلًا عن مشاركة الخلافات بين البعض عبر مواقع التواصل، أصبحت جزء اساسي للحصول على شهرة أو نجومية.





كلامك يشير الى انتقاد لمحمد رمضان وأفعاله ؟





محمد رمضان موهبته جيدا، وغير قابلة للنقاش، وسبق وذكرت أن نجوميته مصدر استفزاز للكثير وتسببت في حصوله على عداوة الكثير، وانا من وجه نظري أنه يقدم ما يطلبه الجمهور وما يقدمه في أعماله من السينما والدراما، لو كان على قيد الحياة النجوم الكبار الذي رحلوا عن عالمنا، وعلى راسهم احمد زكي لفعلوا ما يفعلوه محمد رمضان، ولو هو ابن الجيل وهذا العصر لفعل.





أحمد زكي، قدم في أفلامه أغاني، وكان أثناء حضوره مناسبة كان يقدم أغاني أفلامه، هو نفس الشيئ ولكن بشكل مختلف لاختلاف الزمن والامكانيات.







رأيك في فن المهرجانات الشعبية؟





في الحقيقه لا استمع الى المهرجانات على الإطلاق، ولا أعلم عن لون غنائه غير المتداول بشكل عام، ولكني أعتقد أن هذا زمنهم وعصرهم، وكمان سبق وذكرت أن كبار الفنانين لو كانوا في هذا العصر لقدموا ما يقدم على الساحة الفنية، لأن الفن هو ابن زمنه، ولو ضربنا المثل أن الراحل عبدالحليم حافظ، هو أول من قدم شكل مختلف للغناء من أبناء جيله، وأول من مال على خشبة المسرح اثناء الغناء، واستايل ملابسه كانت غير تقليده، واتهموه الجمهور في بدايته بالانحراف وكان مرفوض رفضًا تامًا.









هل فكرت في إقامة ورشة تمثيل؟





اتعرض عليا من قبل لانني آكاديمي، ولكني رفضت رفض تام، في الحقيقة اعتبر إقامة ورشات التمثيل أو غيرها استغلال ومتاجرة بأحلام الناس، ومن المرفوض أن اعطي وعود كاذبه على امل أن اتيح الفرص لهم في العمل بمجال الفن، وبالأخص في الوقت الذي لم أجد فيه فرصة لي.







هل تعتقد أن يحقق شريف خيرالله نجاحًا من جديد عند عودته للساحة الفنية مرة آخرى؟





بكل تأكيد أنا أقوى من السابق، كما أن القائمين على العملية الإنتاجية في الوقت الراهن على يقين تام بأنني إذا اتيحت لي فرصة العمل مثل السابق سأكون كالسيف من خلال موهبتي التي نكر الكثير الاعتراف بيها خلال الفترة الماضية.

منذ سنوات وانا بدون عمل، ولم يلتفت لي أحد من المنتجين، وأرى وجوه جديدة تنضم إلى الوسط الفني، عن طريق الواسطة، فعلى سبيل المثال مسؤول السوشيال ميديا بأحدى شركات الإنتاج أصبح فنان، واخر من مدرب لياقة بدنية للفنانين أصبح ممثلًا، فلماذا التجاهل للفنانين الآكادمين الذي افنو عمرهم في تقديم فن هادف وأعمالا تؤرخ.والله الشغل ليس عيبا، والعمل كسائق تاكسي أهون بكثير من السلف والدين الذي غرقت فيهم طوال الخمس سنوات الماضية، بعد أن اضطرت إلى بيع جميع ممتلكاتي، واحده تلو الأخرى، لابد من استجابه لانني لم اكن مثل غيري من الفنانين الذي جنوا أموالا وأقاموا مشاريعًفي الحقيقة قمت ببيع جميع ممتلكاتي بالتدريج، حتى اضطريت إلى السلف والديون تراكمت علي، والحمد لله "أنا لكل أصدقائي".