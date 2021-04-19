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سفير دولة فلسطين يُعزي مصر في ضحايا قطار طوخ

الإثنين 19/أبريل/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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نعي سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح وكوادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، شهداء مصر الأبرار ضحايا حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية .

 

ويعرب السفير دياب اللوح عن عميق حزنه ومواساته لأهالي الشهداء والجرحى الأبرياء ضحايا الحادث الأليم ، ويتقدم إلى القيادة والشعب المصري وذوي الشهداء بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ، مؤكدا دوام  وقوف فلسطين إلى جانب مصر قيادة وشعبا، متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والسلام .

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قطار طوخ سفير دولة فلسطين دياب اللوح حادث قطار طوخ

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