سفير دولة فلسطين يُعزي مصر في ضحايا قطار طوخ

نعي سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح وكوادر سفارة ومندوبية دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، شهداء مصر الأبرار ضحايا حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية .

ويعرب السفير دياب اللوح عن عميق حزنه ومواساته لأهالي الشهداء والجرحى الأبرياء ضحايا الحادث الأليم ، ويتقدم إلى القيادة والشعب المصري وذوي الشهداء بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل ، مؤكدا دوام وقوف فلسطين إلى جانب مصر قيادة وشعبا، متمنيا لمصر وشعبها دوام الاستقرار والسلام .