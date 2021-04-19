فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

وافق مسؤولو نادي الزمالك على رحيل محمود علاء، مدافع الفريق، في نهاية الموسم سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.





وأبدى مسئولو القلعة البيضاء موافقتهم على رحيل علاء حال تلقيه عرض مادي مناسب.

ويمتلك اللاعب عروضا خليجية خاصة من الدوري السعودي، وأبلغ كارتيرون الإدارة موافقته على رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن مدافع الزمالك كان قد تعرض لانتقادات عنيفة من جانب جماهير القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.