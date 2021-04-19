خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

كشف مصدر مسئول بنادي الزمالك، السبب الحقيقي وراء أزمة المنظومة الإعلامية بالنادي ومنع الصحفيين دخول مباراة الفريق أمام الأهلي أمس في اللقاء التي جمع بين الفريقان على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وقال المصدر في تصريحات خاصة الـ"الفجر الرياضي" : سبب أزمة الصحفيين أمس بالمنظومة الإعلامية للزمالك، أن هناك شخص غير مسئول بالنادي "مشجع" يقوم بكتابة الأسماء دون الرجوع إلى رئيس المنظومة الإعلامية.

وأضاف : المفاجأة أن عمرو الدرديري رئيس المنظومة ومحمد الجبالي رئيس الموقع الرسمي لا يعلموا أي شئ عن كشف المنظومة ولم يُعرض عليهم من الأساس.

وواصل : أمس تم كتابة أسماء عاملين بالنادي وأبنائهم وأشخاص غير أعضاء بالزمالك بدلاً من الصحفيين بالمنظومة الإعلامية، مما سبب أزمة كبيرة وكان من الممكن عدم تغطية المباراة عبر الموقع الرسمي.

وأتم المصدر ذاته : من المؤكد أن رئيس المنظومة الإعلامية سيتخذ موقف بسبب هذا الأمر، وسيتم وضع الكشف ومراجعته بمعرفته شخصياً.