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بريطانيا تبحث استصدار عملات رقمية عقب انتعاش سوق البيتكوين

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
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تبحث السلطات البريطانية حاليا إمكانية استصدار عملات رقمية بريطانية لتنضم إلى السباق العالمي لتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية .

وقال وزير المالية البريطاني ريشى سوناك - في تصريحات اليوم /الإثنين/ على هامش مشاركته في مؤتمر لصناعة التكنولوجيات المالية - "إن بريطانيا ستطلق مهمة عمل بالتعاون بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزى البريطاني للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالأعمال التوضيحية التي من شأنها تقرير إمكانية إنشاء بنك مركزي للعملات الرقمية في بريطانيا . "

وأعلن بنك إنجلترا - فى بيان منفصل له - أن "هذا الشكل الجديد من العملة يتم إصداره من أجل استخدام العائلي ومن أجل التعاملات التجارية, إلى جانب استخدام العملات التقليدية وليس بديلا عنها .

يذكر أن الحكومة البريطانية لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستصدر نسخة رقمية من الجنية الاسترلينى, ولكنها تبحث حاليا الدوافع وحالات تداول هذه العملات , بالإضافة إلى فرص ومخاطر استخدام هذا الشكل من العملات.

تأتي هذه الأنباء على خلفية انتعاش سوق عملة البيتكوين الرقمية , حيث سجلت قيمة الوحدة الواحدة من البيتكوين قيمة 824ر64 دولارا, بالإضافة إلى قيام الصين بعمل اختبارات على استصدار نسخة رقمية من اليوان الصيني في كبري المدن الصينية.

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