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بريطانيا تبحث استصدار عملات رقمية عقب انتعاش سوق البيتكوين
الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:16 م
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تبحث السلطات البريطانية حاليا إمكانية استصدار عملات رقمية بريطانية لتنضم إلى السباق العالمي لتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية .
وقال وزير المالية البريطاني ريشى سوناك - في تصريحات اليوم /الإثنين/ على هامش مشاركته في مؤتمر لصناعة التكنولوجيات المالية - "إن بريطانيا ستطلق مهمة عمل بالتعاون بين وزارة الخزانة البريطانية والبنك المركزى البريطاني للتنسيق فيما بينهما فيما يتعلق بالأعمال التوضيحية التي من شأنها تقرير إمكانية إنشاء بنك مركزي للعملات الرقمية في بريطانيا . "
وأعلن بنك إنجلترا - فى بيان منفصل له - أن "هذا الشكل الجديد من العملة يتم إصداره من أجل استخدام العائلي ومن أجل التعاملات التجارية, إلى جانب استخدام العملات التقليدية وليس بديلا عنها .
يذكر أن الحكومة البريطانية لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستصدر نسخة رقمية من الجنية الاسترلينى, ولكنها تبحث حاليا الدوافع وحالات تداول هذه العملات , بالإضافة إلى فرص ومخاطر استخدام هذا الشكل من العملات.
تأتي هذه الأنباء على خلفية انتعاش سوق عملة البيتكوين الرقمية , حيث سجلت قيمة الوحدة الواحدة من البيتكوين قيمة 824ر64 دولارا, بالإضافة إلى قيام الصين بعمل اختبارات على استصدار نسخة رقمية من اليوان الصيني في كبري المدن الصينية.
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