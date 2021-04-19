مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

تلقى فريق الزمالك هزيمة مفاجئة أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.





افتتح محمد شريف أهداف الأهلي بالدقيقة 21، وتعادل محمود شيكابالا للزمالك بعد 10 دقائق، وعاد شريف وأضاف الهدف الثاني له وللمارد الأحمر بالدقيقة 34 ليقود فريقه للفوز بنتيجة 2-1 وحصد 3 نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.





الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 33 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة وتقدم للمركز الثاني في جدول المسابقة المحلية.





- الخميس الموافق 22 أبريل.. الزمالك × الانتاج الحربي (الجولة 16 بالدوري الممتاز)





- الإثنين الموافق 26 أبريل .. الزمالك × البنك الأهلي (الجولة 17 بالدوري الممتاز)





- الخميس الموافق 29 أبريل.. الزمالك × المقاولون العرب (الجولة 18 بالدوري الممتاز)





- الأحد الموافق 2 مايو .. الزمالك × بيراميدز (الجولة 19 بالدوري الممتاز)





- الخميس الموافق 6 مايو.. الزمالك × سموحة (الجولة 20 بالدوري الممتاز)



