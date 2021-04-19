Advertisements

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:32 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
تلقى فريق الزمالك هزيمة مفاجئة أمام غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

افتتح محمد شريف أهداف الأهلي بالدقيقة 21، وتعادل محمود شيكابالا للزمالك بعد 10 دقائق، وعاد شريف وأضاف الهدف الثاني له وللمارد الأحمر بالدقيقة 34 ليقود فريقه للفوز بنتيجة 2-1 وحصد 3 نقاط ثمينة في مشواره بالدوري.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن برصيد 33 نقطة، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة وتقدم للمركز الثاني في جدول المسابقة المحلية.

- الخميس الموافق 22 أبريل.. الزمالك × الانتاج الحربي (الجولة 16 بالدوري الممتاز)

- الإثنين الموافق 26 أبريل .. الزمالك × البنك الأهلي (الجولة 17 بالدوري الممتاز)

- الخميس الموافق 29 أبريل.. الزمالك × المقاولون العرب (الجولة 18 بالدوري الممتاز)

- الأحد الموافق 2 مايو .. الزمالك × بيراميدز (الجولة 19 بالدوري الممتاز)

- الخميس الموافق 6 مايو.. الزمالك × سموحة (الجولة 20 بالدوري الممتاز)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباريات الأهلي الزمالك الدوري المصري الأهلي

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 4 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ ساعتين و 13 دقيقة

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ 18 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد 20 مباراة.. الزمالك يُنهي سلسلة اللاهزيمة لـ"فايلر" مع الأهلي بالدوري

تعرف على موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري المصري

قبل مباراة المصري.. علي ماهر "فاشل" أمام الزمالك (أرقام)

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر