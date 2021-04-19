عاجل.. يويفا يؤجل قراره النهائي بشأن المدن المستضيفة لليورو





منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مدينة ميونخ الألمانية وغيرها من المدن المزيد من الوقت لحسم قراراتها بشأن إمكانية حضور المشجعين في المباريات التي تستضيفها ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لليويفا اليوم الاثنين أن اليويفا مدد الموعد الأخير المتاح أمام مدن ميونخ الألمانية وبيلباو الإسبانية ودبلن الأيرلندية لتقديم خططها الخاصة بحضور المشجعين، حتى مطلع الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس الأمم الأوروبية في 12 مدينة أوروبية، وقد أكدت المدن التسع الأخرى السماح بحضور أعداد من المشجعين في المباريات.

ويرغب اليويفا في السماح للمشجعين بحضور المباريات، لكنه لن يستبعد أي مدينة من قائمة المدن المستضيفة للبطولة، بشكل تلقائي بمجرد الإعلان عن عدم إمكانية حضور المشجعين.

ولم تتمكن مدينة ميونخ، التي تستضيف جميع المباريات الثلاث للمنتخب الألأماني في دور المجموعات بالبطولة الأوروبية، حسم موقفها من الحضور الجماهيري في ظل الوضع المتعلق بمعدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وتفتتح منافسات البطولة الأوروبية في 11 يونيو في العاصمة الإيطالية روما، وتختتم في 11 يوليو على ملعب ويمبلي في لندن.