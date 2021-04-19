Advertisements

بعد الانسحاب من اتفاقية اسطنبول.. العنف ضد المرأة يتصاعد في أنقرة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تصاعدت حالات العنف ضدّ النساء في تركيا منذ إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان في 20 مارس الماضي انسحاب بلاده من اتفاقية إسطنبول التي تهدف إلى حماية المرأة من العنف، ولقيت أكثر من 25 امرأة مصرعها في تركيا في أقلّ من شهر، بحسب ما أفاد حزب الديمقراطية والتقدم المعارض.

 

وتم التوقيع من قبل تركيا في مايو 2011 على "اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما" أو المعروفة باسم اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضدّ المرأة، وتم التصديق عليها في عام 2012 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2014. وكانت تركيا أول دولة عضو تصدق على الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في إسطنبول خلال رئاسة تركيا للمنظمة قبل 10 سنوات.

 

وقال حزب ديفا المعارض في مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي على تويتر إنّه منذ انسحاب حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان من اتفاقية إسطنبول قبل أربعة أسابيع، "لقيت 27 امرأة حتفهن وتعرّض المئات للعنف".

 

وقال الحزب: "نحن لا نعترف بهذا الإلغاء المزعوم. لن نتوقف أبدًا عن الدفاع عن حق المرأة في الحياة".

 

,سحب أردوغان تركيا من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة بأمر تنفيذي الشهر الماضي، في خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جرائم أردوغان العنف ضد المرأة اتفاقية اسطنبول

أخبار تهمك

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ ساعتين و 27 دقيقة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ ساعة و 20 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 17 ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

جرائم وانتهاكات بالجملة يرتكبها النظام التركي بحق النساء

بايدن ينتقد انسحاب تركيا من اتفاقية أوروبية لحماية المرأة من العنف

"وصفه بالطاغية".. زعيم المعارضة التركية يهاجم أردوغان بسبب فشل سياساته

غضب تركي بعد أنسحاب أردوغان من معاهدة اسطنبول

المعارضة التركية تهاجم أردوغان بسبب الانسحاب من معاهدة أسطنبول لحماية المرآة

أردوغان يواجه غضب كبير في تركيا بعد انسحابه من معاهدة منع العنف ضد المراة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر