عضو بالشيوخ: ​رفع سنوات الثانوية لـ3 عبء نفسي ومادي على الأسر

قال النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون التعليم تم رفضه اولًا من لجنة التعليم، وأعقبه التصويت من قبل جميع الأعضاء أثناء الجلسه العامة للمجلس، اليوم.



وأكد "معاذ" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن تحويل الثانوية العامة من عام ل 3 أعوام عبء نفسى ومادي على الأسرة المصرية، وتحويلهم إلى ضغط لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، موضحا أنه تم رفض موضوع التحسين لأن التعليم مجاني وهناك أولياء أمور غير قادرة على التحسين، وقد تصل محاولات التحسين إلى 5 ألاف جنية.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام الإمتحانات يجب أن ينقسم إلى نصفين إلكتروني وورقي لأن هناك بعض المواد لا تسمح أن تكون إلكتروني.



وكان قد أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم، رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، وأعلنت اللجنة رفضها له.