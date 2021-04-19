Advertisements

عضو بالشيوخ: ​رفع سنوات الثانوية لـ3 عبء نفسي ومادي على الأسر

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
إيمان أسامة
Advertisements
قال النائب مؤمن معاذ، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تعديل قانون التعليم تم رفضه اولًا من لجنة التعليم، وأعقبه التصويت من قبل جميع الأعضاء أثناء الجلسه العامة للمجلس، اليوم.

وأكد "معاذ" فى تصريح لبوابة "الفجر" أن تحويل الثانوية العامة من عام ل 3 أعوام عبء نفسى ومادي على الأسرة المصرية، وتحويلهم إلى ضغط لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة، موضحا أنه تم رفض موضوع التحسين لأن التعليم مجاني وهناك أولياء أمور غير قادرة على التحسين، وقد تصل محاولات التحسين إلى 5 ألاف جنية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن نظام الإمتحانات يجب أن ينقسم إلى نصفين إلكتروني وورقي لأن هناك بعض المواد لا تسمح أن تكون إلكتروني.

وكان قد أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، خلال الجلسة العامة، اليوم، رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، وأعلنت اللجنة رفضها له.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ثلث ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ ساعة و 18 دقيقة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 16 ساعة

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ ساعة و 10 دقيقة

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 17 ساعة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ ساعتين و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر