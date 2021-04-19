Advertisements

النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بحريق شقة دار السلام

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:36 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
صرحت نيابة دار السلام الجزئية، باستخراج تصريح دفن جثة طفل لقي مصرعه في حريق ضخم التهم شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وتبين من معاينة النيابة أن الجثة لطفل في العقد الأول من العمر ومتفحمة بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بإحدى العمارات السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وعثر على جثة طفل متوفى، وتم إنقاذ باقى أفراد الأسرة، وتبين أن النيران التهمت الشقة بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوقوف على ملابسات الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مواجهات قوية.. تعرف على مباريات الزمالك الـ 5 القادمة

منذ ساعة الا ربع

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ ثلث ساعة

الأهلي يجهز عرضا خياليا لتحقيق حلم موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك: نرحب بانتقال زيزو للأهلى ولكن بهذه الشروط

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. نبأ سار لريال مدريد قبل مواجهة قادش في الليجا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ حوالي 16 ساعة

كلمة واحدة من الأهلي تضع نجمه على أعتاب الزمالك أو بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

"بدون الكبار".. تعرف على المشاركين في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

رد فعل ناري من الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

خاص.. مفاجأة بشأن أزمة المنظومة الإعلامية للزمالك في القمة

منذ ساعة و 10 دقيقة

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

دفن جثة أب وأطفاله الـ٣ المختنقين في حريق شقة فيصل

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في دار السلام

دفن جثة سيدة لقيت مصرعها في حريق شقة بالقاهرة

دفن جثة سيدة لقيت مصرعها بحادث مروري بصلاح سالم

عاجل.. مدير المرور ومساعد الوزير ينتقلان لموقع حريق الهايكستب

السيطرة على حريق ماسورة مواد بترولية بمنطقة الهايكستب

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:56 م

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

03:52 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر