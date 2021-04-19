النيابة تصرح بدفن جثة طفل لقى مصرعه بحريق شقة دار السلام

صرحت نيابة دار السلام الجزئية، باستخراج تصريح دفن جثة طفل لقي مصرعه في حريق ضخم التهم شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وتبين من معاينة النيابة أن الجثة لطفل في العقد الأول من العمر ومتفحمة بالكامل.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة بإحدى العمارات السكنية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإطفاء وتمت محاصرة النيران وإخمادها، وعثر على جثة طفل متوفى، وتم إنقاذ باقى أفراد الأسرة، وتبين أن النيران التهمت الشقة بالكامل، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والوقوف على ملابسات الواقعة.