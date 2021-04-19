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عبد العال منتقدًا مدربي الأهلي والزمالك: "بياكلوا عيش"

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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علق رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، على أداء مدربي قطبي الكرة المصرية، في مباراة القمة التي أقيمت أمس الأحد.

الأهلي استطاع أن يحقق الفوز أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وأكد عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، "كارتيرون و موسيماني بياكلوا عيش، ولا يصلحان لقيادة القطبين".

وأوضح أن كارتيرون مدرب الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ، كان من الأفضل أن يبدأ بسيف الجزيري في الهجوم على حساب مروان حمدي.

وأشار إلى أن عودة كارتيرون إلى قيادة الزمالك من الأساس كان قرارًا خاطئاً، نظرًا لأنه تخلى عن الفريق بشكل لا يليق خلال ولايته الأولى.

واستكمل، "موسيماني أدار المباراة بشكل خاطئ وتغييراته تأخرت تمامًا، ولم يظهر بصماته مع الأهلي حتى الآن".

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