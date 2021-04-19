عبد العال: جنش بيشارك بضغط السوشيال ميديا وأبوجبل اتظلم













أوضح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق أن محمد ابو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، كان يستحق التواجد في تشكيل الفريق الأساسي أمام الأهلي.





وسقط الزمالك بثنائية مقابل هدف، أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الأحد.





وأشار عبد العال في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج البريمو، "جنش بيشارك في المباريات بسبب ضغط الجمهور على السوشيال ميديا".





وتابع، "على أي أساس تم استبعاد محمد أبو جبل؟، الحارس كان يسير بشكل جيد، وتم استبعاده بشكل مفاجئ نظراً لخطأ أمام المقاولون العرب".



