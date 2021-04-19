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موعد آذان المغرب في سابع أيام رمضان 2021 وأفضل أدعية الإفطار

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:36 م
موعد أذان المغرب في سابع أيام رمضان
موعد أذان المغرب في سابع أيام رمضان
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موعد أذان المغرب في سابع أيام رمضان 2021 .. يزداد البحث عن عدة أمور خلال شهر رمضان المبارك، والتي ترتبط بالصلوات و ومواقيت الآذان والسحور وخرائط المسلسلات والبرامج.

موعد أذان المغرب في سابع أيام رمضان 2021

ويبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب في سابع أيام رمضان 2021 والذي عنه دقائق ، من أجل تناول الطعام وتأدية صلاة المغرب والاستعداد للتراويح.

ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية موعد أذان المغرب في سابع أيام رمضان 2021 بحسب  الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة المصرية، في السطور التالية:

القـاهـرة

6:25

الأسكندرية

6:31

طنطــا

6:27

المنصورة

6:25

أسوان

6:12


أفضل الأدعية عند الإفطار مع سابع أيام رمضان 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: "كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ".

وقال صلي الله عليه وسلم عند الإفطار: "اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ" رواه أبو داود مرسلًا.

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