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مواجهات نارية.. تعرف على مباريات الأهلي الـ 5 المقبلة

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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حقق فريق الأهلي فوزا ثمينا على حساب غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021.

سجل ثنائية الأهلي في شباك الزمالك اللاعب محمد شريف بالدقيقتين 21، 34، بينما جاء هدف الأبيض عن طريق محمود عبد الرازق شيكابالا بالدقيقة 31 من زمن المباراة.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 30 نقطة وتقدم للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وله 3 مباريات مؤجلة، خلف فريق الزمالك والذي حافظ على صدارة الترتيب برصيد 33 نقطة.

تعرف على مباريات الأهلي الـ5 المقبلة:

- الأربعاء الموافق 21 أبريل .. الأهلي × سموحة (مؤجلة من الجولة 11 بالدوري الممتاز)

- السبت الموافق 24 أبريل .. الأهلي × إنبي ( مؤجلة من الجولة 13 بالدوري الممتاز).

- الثلاثاء الموافق 27 أبريل.. الأهلي × المصري البورسعيدي (الجولة الـ15 بالدوري الممتاز)

- الجمعة الموافق 30 أبريل.. الأهلي × الجونة (الجولة الـ16 بالدوري الممتاز) 

- الأحد الموافق 2 مايو .. الأهلي × غزل المحلة (الجولة الـ19 من الدوري الممتاز)

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