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تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الزمالك
الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:29 م
محمد الدمتناوي
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
سجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقائق 21 و 34، في حين سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 31.
وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 30، يحتل بها المركز الثاني من 12 مباراة، في حين يظل الزمالك في المركز الأول برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.
ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراته القادمة في الدوري المصري أمام سموحة، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.
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