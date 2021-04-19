تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الزمالك









حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على نظيره الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة التي جمعت بينهما من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





سجل هدفي الأهلي محمد شريف في الدقائق 21 و 34، في حين سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 31.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد الأهلي عند النقطة 30، يحتل بها المركز الثاني من 12 مباراة، في حين يظل الزمالك في المركز الأول برصيد 33 نقطة من 15 مباراة.



