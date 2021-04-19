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تعرف على الحصاد الختامى للمجموعة الرابعة بالقسم الثالث

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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منافسة كبيرة على خطف بطاقة الصعود للقسم الثانى وايضا صراع شرس من اجل البقاء بالمسابقة شهدته المجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث حتى الجولة 26 والأخيرة بالمجموعة والتى ضمت أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .
ويرصد الفجر الرياضى العديد من أرقام المجموعة وأبرز الظواهر بها وهى المجموعة التى ضمت فرق ( الواسطى وطامية وسينزو ومطرطارس وعاملين غارب وراس غارب وببا واهناسيا وابشواى واطسا وأبو كساة ومركز شباب الفيوم وسنورس ).

طامية يخطف بطاقة الصعود للقسم الثانى :
 
حيث شهدت المجموعة خطف طامية بطاقة الصعود للقسم الثانى بعد تساويه فى عدد النقاط مع نظيره الواسطى ولكن حسم الأمر لصالحه بفضل المواجهات المباشرة بين الفريقان حيث كانا قد تعادلا بالدور الاول بملعب الواسطي بنتيجة 2/2 فيما فاز طامية على ضيفه الواسطى بمباراة الدور الثانى بهدف نظيف .

الهبوط : ودع فريقي اهناسيا ومركز شباب ابشواى المسابقة .

وعلى الصعيد الرقمى :
 
يتصدر الثنائى الواسطى وطامية قائمة الفرق الاكثر تحقيقا للفوز فى 15 مباراة فيما يأتى اهناسيا كأقل الفرق تحقيقا للفوز فى 4 مباريات فقط .
ويتصدر سنورس قائمة الفرق الأكثر تحقيقا لنتيجة التعادل ب 10 مباريات فيما جاء مطرطارس كأقل الفرق تحقيقا للتعادل فى 4 مباريات فقط .
وتصدر الواسطى وطامية قائمة الفرق الأقل تعرضا للخسارة وذلك فى 3 مباريات فقط فيما تصدر الثنائى اهناسيا وراس غارب قائمة الفرق الاكثر تعرضا للهزيمة فى 12 مباراة .

وجاء خط هجوم الواسطى وطامية كاقوى خط هجوم بالمسابقة برصيد 43 هدف فيما جاء اهناسيا كأقل فريق إحرازا للأهداف برصيد 17 هدف فقط .

وتصدر الواسطى قائمة الأقوى دفاعا حيث تلقت شباكه 19 هدفا فيما تقاسم الثنائى ابو كساة ومطرطارس قائمة الأضعف دفاعا حيث تلقت شباك كل فريق منهما 42 هدف .

ترتيب المجموعة الرابعة

1 - الواسطى 51 نقطة .
2 - طامية 51 نقطة .
3 - ابو كساة 38 نقطة .
4 - عاملين غارب 38 نقطة .
5 - سينزو 35 نقطة .
6 - مطرطارس 31 نقطة .
7 - سنورس 31 نقطة .
8 - مركز شباب الفيوم 27 نقطة.
9 - ببا 27 نقطة .
10 - راس غارب 26 نقطة .
11 - اطسا 25 نقطة .
12 - ابشواى 25 نقطة .
13 - اهناسيا 20 نقطة .

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