المفتي يوضح مقدار زكاة الذهب والمال المودع فى البنك (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن زكاة المال متعددة وكل نوع من المال له نصاب خاص، موضحًا أن زكاة المال باعتبار عروض التجارة نخرج عنها 2.5% منه وهذا ثابت بسنة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، فالقرآن لم يحدد قدر معين للزكاة وإنما جاء أمر بأخذ الزكاة من كافة الأموال على العموم في قول الله سبحانه وتعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا".



وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أن السنة النبوية وضحت الأموال التي نأخذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة التي نتعامل من خلالها، مشيرًا إلى أن الأموال المودعة في البنوك أو الموجودة في المنزل ولا يتجار فيها، وأموال تمثل عروضًا للتجارة، يكون نصاب الزكاة في جميع الأموال المملوكة والإيجارات قيمة 85 جرام ذهب بعد إخراج الديون والاحتياجات اليومية المعيشة ويمر عليه الحول، ويخرج عليه ربع العشر أي ما يعادل 2.5% من قيمة الأموال.



وتابع مفتي الجمهورية، أن الاستثناء الوحيد من أموال الزكاة هو حُلي الزوجة من الذهب بشرط أن يكون للزينة وليس للاكتناز والتجارة.

