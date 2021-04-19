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وفاة المستشار فريد العادلي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:46 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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توفي عصر اليوم، المستشار فريد عبد الخالق العادلي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق.

وعُرف "العادلي"، بحسن الخلق والتفاني في العمل، ويعد من كبار شيوخ قضاة هيئة قضايا الدولة، وهو والد المستشار محمد فريد عبد الخالق العادلي بفرع الهيئة بطنطا ثان.

وفي سياق متصل، لقي المستشار طاهر عبدالباري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بقسم النقض الجنائي، مصرعه أمس بحادث قطار طوخ نتيجة لخروج عربتين من القطار رقم 949 (القاهرة - المنصورة) عن القضبان.

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