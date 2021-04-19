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الكشف عن ممول دوري السوبر الأوروبي

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن بنك جيه بي مورجان الأميركي يوم الاثنين إنه سيمول دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم الذي أعلن 12 ناديا كبيرا في أوروبا إطلاقه الأحد.

 

ويهدف هذا التحرك من جانب الأندية، الذي واجه انتقادات حادة من سلطات كرة القدم ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى منافسة دوري أبطال أوروبا للعبة الشعبية.

 

 

وكان 12 فريقا قد وافقوا على المشاركة في البطولة، ليفربول ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير، مع برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد ويوفنتوس وميلان وانتر ميلان.

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