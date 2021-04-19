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تعرف على حجم خسائر توتنهام بعد إقالة مورينيو

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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سيدفع نادي توتنهام 15 مليون إسترليني (17 مليون يورو) للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد إقالته يوم الإثنين.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن المدرب البرتغالي الذي يتبقى له موسمين في عقده، سيحصل على 15 مليون إسترليني كتعويض عن إقالته.

ويحتل توتنهام، المركز السابع في الدوري الانجليزي الممتاز على بعد 5 نقاط من المراكز الأربعة الأولى، ما يصعب مهمة الفريق في التأهل الموسم المقبل لدوري الأبطال الأوروبي.

كان مورينيو قد تولى مسؤولية "السبيرز" براتب يصل إلى 20 مليون في الموسم، في نوفمبر/تشرين ثان 2019، وبعقد يمتد حتى 2023.
 

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