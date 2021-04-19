"ما بين الفوز والتعادل".. تعرف على مشوار الداخلية في 21 جولة بالقسم الثاني



واتفق الجهاز الإداري لفريق الداخلية مع نظرائهم في فريق البنك الأهلي على إقامة مباراة ودية الثلاثاء على استاد القاهرة الفرعي، وايضا إتفق مع نظرائهم في فريق سيراميكا على إقامة مباراة ودية تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل على استاد حرس الحدود.



يحتل فريق الداخلية المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 34 نقطة

يتبقى للداخلية 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الترسانة وبتروجت والمريخ ومنتخب السويس وزد وطنطا وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان .



وحقق الداخلية 8 إنتصارات فقط، كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وله 23 اهداف وإستقبل مرماه 19 هدف.



هدافي الداخلية



على حسين 4 أهداف

رمضان ربيع 3 أهداف

هدفين لكل من "مصطفى عز، إسماعيل بامبا، أحمد العندليب "

هدف لكل من " إسلام صلاح، مصطفى إبراهيم، أحمد العوضى، أحمد بحبح، حسام جلال، سمير فكرى ".



مباريات الداخلية السابقة



1- تعادل الداخلية مع النصر بهدف لمثله سجل جوده أيمن للنصر وتعادل إسلام صلاح للداخلية، في الجولة الأولى .



2- خسر الداخلية من القناة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل ثلاثية الفوز للقناة، اسلام سيد من ركلة جزاء ومحمد يسرى وإسلام زيادة من ركلة جزاء ثم إحتسب الحكم ركلة جزاء للداخلية تصدى لها محمد طلبه حارس القناة، ثم سجل الداخلية هدفا عن طريق على حسين قبل ختام الشوط الأول، في الجولة الثانية .



3- تعادل الداخلية مع بورتو السويس، بهدف لمثله تقدم محمود بحيرى لبورتو وتعادل الداخلية في الشوط الثاني عن طريق المهاجم علي حسين، في الجولة الثالثة .



4- فاز الداخلية على النجوم، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الرابعة .



5- فاز الداخلية على كوكاكولا بهدف للاعب أحمد بحبح في الشوط الثاني، في الجولة الخامسة .



6- تعادل الداخلية مع السكه الحديد، بهدف لمثله، انتهى الشوط الأول بتقدم الداخلية بهدف سجله اسماعيل بامبا من عرضية محمد طارق، وشهد الشوط الثاني تعادل السكة عن طريق محمود كشلط من عرضية محمد أحمد ريعو، في الجولة السادسة .



7- فاز الداخلية على الترسانة، بهدف ، سجله اللاعب إسماعيل بامبا، في الجولة السابعة.





8- تعادل الداخلية مع بتروجت، بدون أهداف، في الجولة الثامنة .



9- تعادل الداخلية مع المريخ بهدفين لكل فريق، في الجولة التاسعة.



10- فاز الداخلية على منتخب السويس بهدفين نظيفين سجلها أحمد العندليب في الدقيقة 38 من الشوط الأول، واضاف مصطفى إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 25 من الشوط الثاني، في الجولة العاشرة .



11- تعادل الداخلية مع زد، بهدف لمثله، حيث تقدم زد بهدف سجله عمر حبشي وتعادل الداخلية عبر أحمد العندليب قبل نهاية الشوط الأول، في الجولة الـ 11 .



12- فاز الداخلية على طنطا، بهدف نظيف، في الجولة الـ 12 .



13- تعادل الداخلية مع جمهورية شبين، بدون أهداف، في الجولة الـ 13.



14- فاز الداخلية على الزرقا بهدف نظيف، جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب أحمد العوضى من ركلة جزاء في الشوط الأول، في الجولة الـ 14 .



15- فاز الداخلية خارج ملعبه على سرس الليان بهدفين مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فريق الداخلية بهدف رمضان ربيع في الدقيقة 38 وتعادل أحمد شيكو في الدقيقة 43، وفي الشوط الثاني أدرك رمضان ربيع أيضا الهدف الثاني للداخلية في الدقيقة 2، في الجولة الـ 15 .



16- خسر الداخلية من النصر، بهدفين دون مقابل، سجلهما أحمد الصعيدي في الشوط الأول وحسام جلال في الدقيقة الأخيرة للشوط الثاني، في الجولة الـ 16.



17- تعادل الداخلية مع القناة بثلاثة أهداف لكل منهما، وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1-1 حيث تقدم الداخلية بهدف عن طريق على حسين وتعادل القناة عن طريق اللاعب محمد أمين في الدقيقة الأخيرة، وسجل رمضان ربيع الهدف الثاني للداخلية في الشوط الثاني ثم تعادل محمد أمين للقناة وتمكن سمير فكرى من تسجيل الهدف الثالث للداخلية ، قبل ان يخطف القناة التعادل من ركلة جزاء سددها اسلام زيادة في الوقت الضائع، في الجولة الـ 17 .



18- فاز الداخلية على بورتو بثلاثية مقابل هدفين شهد اللقاء تقدم الداخلية بهدف أحرزة على حسين في الدقيقة 4 وتعادل حسين البدري لبورتو في الدقيقة 8 واضاف مصطفى عز هدفين متتاليين للداخلية في الشوط الأول وفي الشوط الثاني سجل سيد حمدي هدف بورتو الثاني ، في الجولة الـ 18 .



19- تعادل الداخلية مع النجوم بدون أهداف في الجولة الـ 19.



20- تعادل الداخلية مع كوكاكولا بدون أهداف في الجوله الـ20.



21- خسر الداخلية من السكة الحديد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب استاد السويس الجديد ضمن فعاليات الجولة الـ21 .



ترتيب المجموعة الثانية



1- بورتو 35 نقطة

2- الترسانة 34 نقطة

3- الداخلية 34 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- القناة 31 نقطة

6- منتخب السويس 30 نقطة

7- المريخ 27 نقطة

8- بتروجت 27 نقطة

9- النصر 25 نقطة

10- النجوم 25 نقطة

11- زد إف سي 25 نقطة

12- السكة الحديد 25 نقطة

13- جمهورية شبين 23 نقطة

14- الزرقا 22 نقطة

15- طنطا 19 نقطة

16- سرس الليان 19 نقطة



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تدريباته الجماعية، بعد قرار اتحاد الكرة توقف دورى القسم الثاني بسبب شهر رمضان المبارك، على أن تستئناف المسابقة المقرر لها في شهر مايو المقبل.