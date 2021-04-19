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عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

الإثنين 19/أبريل/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، عن اقتراب مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء من حسم صفقة نجم الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الميركاتو الصيفي المقبل.

الزمالك يقترب من ضم عبدالله بكري

وأوضح المصدر أن الزمالك بات قريبا من التعاقد مع عبدالله بكري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وتابع المصدر أن عبدالله بكري قريب للزمالك عقب استبعاد اللاعب من تشكيل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابرينا مؤخرا.

وأكمل المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز أنهوا كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع عبدالله بكري في الصيف المقبل.

وأتم المصدر موضحا أن عبدالله سينضم للزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر لدعم الدفاع الأبيض.

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بيراميدز بكري الزمالك

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