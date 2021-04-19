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شرط مثير من نجم ميلان للاستمرار مع الفريق

الإثنين 19/أبريل/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي وجه صدمة إلى إدارة الروسونيري بعد أن حدد شروطه من أجل الاستمرار في صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن دوناروما طلب من ميلان الحصول على راتب ضخم من أجل تجديد عقده معه.

وأوضح الموقع الإيطالي أن عقد دوناروما مع ميلان ينتهي في الصيف المقبل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد العقد حتى الآن.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن دوناروما ومينو رايولا وكيل أعماله يطلبان الحصول على 12 مليون يورو سنويًا في العقد الجديد للحارس الإيطالي الشاب.

ولفت الموقع الإيطالي أن رايولا متواجد بالفعل هذا الأسبوع في إيطاليا من أجل استئناف مفاوضات التجديد مع مسئولي ميلان.

وألمح الموقع الإيطالي أن هذا الراتب سيجعل دوناروما صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري الإيطالي بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي كما سيصبح صاحب أعلى راتب لحارس مرمى في العالم.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي يتقاضى حاليًا أعلى راتب لحارس مرمى في العالم, حيث يتقاضى11 مليون يورو سنويا.

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