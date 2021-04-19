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المفتي يوضح حكم إخراج الزكاة للمؤسسات الخيرية وصندوق تحيا مصر (فيديو)

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، موقف الإسلام من الجمعيات الخيرية التي تكثف الإعلانات خلال شهر رمضان لطلب الزكاة.

وقال "علام"، خلال حواره مع برنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، إن المؤسسات الخيرية لها الخبرة الكافية لتحصيل الزكاة وتقديمها لمن يستحقها بشفافية، مشددًا على أن الجمعيات الخيرية التي لها صفه قانونية ومعتبرة في الدولة مهمة جدًا في هذا العصر؛ لكون صاحب المال قد لا يستطيع التحصل على فقير في المدن الكبرى يعطي له الزكاة وقد يكون جاره فقير ولا يدري، ووضع الزكاة في هذه الجمعيات مجزئ وشرعي.

وتابع مفتي الجمهورية، أن هناك 6 مصارف للزكاة مازالت حية هذه المؤسسات تخرج إليها الزكاة، موضحًا أنه يجب تقديم الأقارب في الزكاة ثم الجيران، مشددًا على أنه يجوز إخراج الزكاة لصندوق "تحيا مصر"، وهناك فتوى من دار الإفتاء حول ذلك بعد دراسة النظام القانوني للصندوق ومصادر إنفاقه ووجدنا أن مصارف الزكاة متحققة في ما ينفق فيه أموال صندوق "تحيا مصر".

وحول حكم التبرع بأموال الزكاة للموازنة العامة للدولة، شدد، على أنه لا يوجد مورد بالموازنة العامة للدولة تحت بند الزكاة، منوهًا بأن الزكاة والصدقات لها مصارف محددة ليس من بينها النظر في إنفاقات الموازنة العامة للدولة.

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