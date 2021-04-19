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التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية

الإثنين 19/أبريل/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قام فريق اطفال وكبار بلامأوي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بإنقاذ المسن س.س بعد العمل معه لمدة عامان، وأتضح من خلال دراسة حالته أن المسن كان يجلس على كرسي متحرك بميدان الحجاز بمصر الجديدة بعد أن تم هدم العشة التى كان يقيم بها بعزبة الصفيح بالمطرية ولم يتمكن من الحصول على وحدة بديلة بسبب عدم قدرته على الحركة منذ أكثر من خمسة أعوام تقريبا برفقة ابنته التى لم تبلغ من العمر ١٦ عاما التى قامت بتركه ووقعت في قبضة قادة الشارع.

وتعاملت معها وحدة شرق القاهرة في عدة مناطق مختلفة وتم إقناعها أكثر من مرة بالذهاب إلى إحدى دور الرعاية ولكنها رفضت بحجة الذهاب الى الاب للأطمئنان عليه كل فترة إلا أنها اختفت منذ قرابة ٦ أشهر بعد أن علم الفريق من س.س وفاة الأم التى كانت تقيم فى مدينة ٦ اكتوبر وقام بالانفصال عنها ولكن الابنة لم تفارقه في الشارع حتى وفاة الام، وبعد عدد من الجلسات معه.

وأكد الفريق أنه تم إقناعه بالذهاب إلى إحدى دور الايواء وتم توقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى عين شمس العام طبقا للإجراءات الإحترازية المتبعة في دور الايواء التحاليل والأشعة الكشف مره اخرى بمستشفى بولاق العام وتم إيداعه بدار الكبار بلامأوي بمجمع الرعاية بدور التربية بالجيزة والتي تشرف عليها مؤسسة دار معانا لإنقاذ انسان.

ويأتي ذلك في إطار خطة البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي والذي تنفذه وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر،

والجدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يتلقى شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية
التضامن تنجح في إنقاذ مسن بالجيزة وتنقله إلى دار رعاية

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