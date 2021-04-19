حصاد وأرقام مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث

تنافس 4 فريق على الصعود وهم وهذه المباريات المتبقية .



ترتيب المجموعة السادسة



1-بنها 54 نقطة

2-العبور 52 نقطة

3-البلاستيك 50 نقطة

4-الغابة 49 نقطة

5- مصر للتأمين 47 نقطة

6-اسكو 44 نقطة

7-الشمس 41 نقطة

8- اتحادالشرطة 41 نقطة

9-طوخ 32 نقطة

10-المرج 29 نقطة

11- الأميرية 29 نقطة

12-بهتيم 28 نقطة

13-الماظة 26 نقطة

14-ايرو اسبورت 19 نقطة

15-قليوب 13 نقطة

16-سراي القبة نقطتين

شهدت منافسات المجموعة السادسة بالقسم الثالث إقامة 208 مباريات حتى الجولة السادسة والعشرين حيث تتوقف المسابقة بمناسبة شهر رمضان الكريم.شهدت تلك المجموعة التي تضم فرق القاهرة والقليوبية تحقيق الفوز في 143 مباراة والتعادل في 65 مباراة منهم 37 ايجابي ، 28 سلبى .صاحب أعلى انتصار فريق بنها برصيد 16 فوزا بينما سراى القبه لم يحقق أى انتصار، في حين البلاستك والمرح والاميرية صاحب أعلى تعادلات في المجموعة برصيد 11 مباراة .سراى القبه أقل الفرق تحقيق تعادل 5 مباريات، بينما فريقا العبور والبلاستيك أقل الفرق خسارة بمباراتين، في حين تلقى سراى القبه 21 هزيمة.تم تسجيل 490 هدف، ويعد صاحب اقوى هجوم فريق الغابه برصيد 49 هدف بينما سراى القبه ألاقل ب10 اهداف، تم خصم 3 نقاط من فريق سراى القبه لانسحابه أمام فريق الشمس .1- بنها 54 نقطة- البلاستيك (د) ، ألماظة (خ)، المرج ( د)،بهتيم(خ).2- العبور52 نقطة- بهتيم (د)، ايروسبوت (خ) ، سراى القبه (د)، مصر للتأمين ( خ).3- البلاستيك50 نقطة- بنها,(خ)، اسكو (خ)، ألماظة (د)، المرج (خ).4- الغابه49 نقطة- ايروسبوت (د)، سراى القبه (خ)، مصر للتأمين (د)، الشمس (خ).وهبوط سراى القبه صاحب نقطتين وقليوبصاحب 13 نقطة واقترب ايروسبوت من الهبوط برصيد 19 نقطة.بينما تنافس 5 فرق على هبوط فريق واحد1- طوخ 32 نقطة- ألماظة (د)، المرج (خ)، بهتيم (د)، ايروسبوت ( د).2- المرج 29 نقطة- قليوب (خ)، طوخ (د)، بنها (خ)، البلاستيك (د).3- بهتيم 28 نقطة- العبور (خ)، قليوب (د)، طوخ (خ)، بنها (د).4- الأميرية 26 نقطة- مصر للتأمين (د)، الشمس (خ)، اسكو (خ)، اتحاد الشرطة (د).5- ألماظة 26 نقطة- طوخ (خ)، بنها (د)، البلاستيك(خ)، اسكو (د) .